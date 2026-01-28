27/01/2026 08:31

【ＡＩ】CoreWeave盤中急漲13%，獲英偉達增持20億美元建5吉瓦算力工廠

《經濟通通訊社27日專訊》英偉達(US.NVDA)周一（26日）宣布，進一步深化與AI雲端運算獨角獸CoreWeave(US.CRWV)的長期戰略合作夥伴關係。



英偉達將向CoreWeave額外注資20億美元，並協助其在2030年前建設總容量超過5吉瓦的AI工廠。受利好消息刺激，CoreWeave盤中急升逾13%，收漲5.73%，收98.31美元。



根據協議，英偉達是以每股87.2美元的價格購入CoreWeave的A類普通股。是次投資不僅反映了英偉達對CoreWeave管理團隊及其商業模式的信心，更標誌著雙方合作從單純的硬件供應升級至資本與基建層面的深度綁定。(jf)