27/01/2026 11:50

【外圍經濟】蘋果周四盤後公布首季業績，iPhone料推動營收破千億

《經濟通通訊社27日專訊》蘋果(US.AAPL)將於周四（29日）美股盤後，公布2026財年第一季度業績。儘管蘋果股價年初至今錄得約6%的回調，但市場普遍對其假期旺季的表現持樂觀態度，預計在iPhone銷售強勁及服務業務增長的雙引擎驅動下，將交出一份穩健的成績單。



根據最新的華爾街綜合預測，市場預計蘋果第一財季將重拾強勁增長動力，營收預計按年增長 11.3%，達1384.2億美元，有望創下公司歷史上最強勁的季度營收紀錄之一。淨利潤預計按年增長8.4%，至393.8億美元。每股盈利預計按年上升11.2%，至2.67美元。



本次業績的焦點在於iPhone 17系列，及相關AI功能，在至關重要的聖誕假日季度的銷售表現，以及大中華區市場的需求韌性。 ​

摩根士丹利發表報告，重申對蘋果的「增持」評級，並維持315美元的目標價。該行分析師指出，儘管近期股價受壓，但視此為優質的長線吸納機會。



與此同時，高盛亦維持「買入」評級，目標價看高至320美元，認為蘋果目前的估值回調提供了一個具吸引力的入市窗口，並預計iPhone營收在2026及2027財年將維持約9%的穩健增長。(kk)