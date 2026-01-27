27/01/2026 16:31

【亞洲金融論壇】引進辦預計3月至4月公布第6批重點企業，涉及約20家企業

《經濟通通訊社27日專訊》引進重點企業辦公室表示，目前已累計引入約102家企業，當中約一半已上市，12%將會上市，引進企業聚焦行業龍頭、獨角獸或具行業領先地位的公司。



引進辦主任任景信表示，第6批重點企業預計在3月至4月正式公布，涉及約20家企業，主要聚焦金融科技、生命健康、先進製造等5個領域，正仔細檢視企業的營運計劃和落地項目。他指出，基於已有不少企業落戶，未來引進企業時會更加「揀擇」，要確保企業能具體對本港經濟有利，而非單純投資承諾。



特區政府正就洪水橋內一個「片區」項目以「雙信封制」公開招標。任景信表示，引進的企業會與政府政策接軌，認為北部都會區是非常重要的工具協助引進企業，解決多年來缺乏土地的問題。他說，整個洪水橋產業園區的招標過程會舉行不少對接會，讓有興趣進駐的重點企業與相關部門對接，了解規劃用途，當中亦可能涉及與發展商合作，期望能促成配對。



他指出，洪水橋產業園建設可能需時2-3年，部份引進的企業未必能等候，引進辦會先安排落戶科學園、數碼港及去年底開園的港深創科園；至於較長期的規劃，例如新田科技城則可能需時3-5年才能完成建設，屆時能進一步建立科研人才基地，配合企業發展業務和「出海」。(ul)