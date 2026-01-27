27/01/2026 16:35

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2025年12月香港出口升26.1%，進口升30.6%

▷ 全年出口增15.4%，進口增15.5%，逆差4466億港元

▷ 輸往馬來西亞、泰國、台灣等出口貨值上升 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，去年12月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升26.1%和30.6，均勝於預期。繼2025年11月份錄得18.8%的按年升幅後，2025年12月份商品整體出口貨值為5128億元，較2024年同月上升26.1%。同時，繼2025年11月份錄得18.1%的按年升幅後，2025年12月份商品進口貨值為5760億元，較2024年同月上升30.6%。2025年12月份錄得有形貿易逆差633億元，相等於商品進口貨值的11.0%。整年來說，2025年的商品整體出口貨值較2024年上升15.4%。同時，商品進口貨值上升15.5%。2025年錄得有形貿易逆差4466億元，相等於商品進口貨值的7.9%。2025年12月份與2024年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升26.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升138.6%）、泰國（升76.6%）、台灣（升72.7%）、新加坡（升30.4%）、越南（升29.4%）和中國內地（內地）（升24.9%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升164.1%）、英國（升41.6%）、內地（升33.9%）、台灣（升30.8%）、日本（升18.0%）和新加坡（升17.2%）。2025年全年與2024年比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升61.6%）、越南（升50.5%）、台灣（升43.6%）、內地（升16.7%）和日本（升13.5%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升97.1%）、英國（升43.7%）、台灣（升20.0%）、馬來西亞（升18.3%）、內地（升16.2%）和新加坡（升11.7%）。政府發言人表示，商品出口貨值臨近2025年底明顯加快，在12月按年急增26.1%。2025年全年合計，商品出口貨值顯著上升15.4%至52403億元的歷史新高。輸往內地的出口繼續顯著上升，輸往東盟經濟體的出口強勁增長。輸往美國的出口錄得可觀增長，輸往歐盟的出口則微跌。按商品類別分析，大部分主要商品的出口顯著上升，尤其是電動設備、機械及機械用具的出口。展望未來，環球經濟持續溫和擴張，香港和新興市場的更緊密經貿聯繫，加上全球對人工智能電子相關產品的需求強勁，會支持香港的商品貿易表現。政府會繼續對各種不確定因素保持警覺。(ul)