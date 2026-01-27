27/01/2026 08:23

【開市Ｇｏ】特朗普突提高南韓關稅，安踏收購PUMA，京東舜宇齊分拆上市

2026年1月27日【要聞盤點】



1、美股周一(26日)全線造好，無懼特朗普政府的地緣政治言論及華盛頓政局不穩。道指收市升逾300點，市場資金大舉押注科技巨企業績，並鎖定黃金作為對沖工具，推動金價歷史性突破每盎司5100美元大關。道指收市升313.69點，或0.64%，報49412.4點；標普500指數升34.62點，或0.5%，報6950.23點；納指升100.11點，或0.43%，報23601.36點。中國金龍指數跌49點。日經期貨截至上午8時08分跌127點。



2、美國總統特朗普指控韓國國會尚未通過與美國的貿易協定，威脅將韓國汽車、木材、藥品及所有其他對等關稅從15%提高至25%。



3、據報伊朗外長與美國特使威特科夫正以「非正式」方式互通信息。阿聯酋表示，不允許其領空、領土或領海被用於針對伊朗的敵對軍事行動。



4、美國商務部公布數據顯示，2025年11月耐用品訂單按月激增5.3%，創六個月來最大增幅，遠超市場預期的3.2%，逆轉10月跌2.1%的表現。



5、周末多項民調顯示，日本首相高市早苗支持率略下降，部分選民對其提前大選的決定表示不認同。



6、人民銀行表示將創新豐富政策工具箱，完善人民幣跨境使用政策，並推動人民幣離岸市場發展。



7、英國首相施紀賢訪華前夕力推中英經貿合作，稱英國不必在美國與中國之間做出選擇。



8、本港政府計劃推出由政府全資擁有的公司管理的黃金清算系統，今年內試營運，並將推出黃金期貨合約。



9、國恩科技(02768)今日至周五(30日)招股，計劃全球發行3000萬股，其中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎34元至42元，集資額最高達16.8億元，每手200股，入場費8484.71元。公司預期於下周三(4日)掛牌，招商證券國際為獨家保薦人。





【焦點股】



貴金屬板塊：紫金礦業(02899)、中國黃金國際(02099)、招金礦業(01818)

- 現貨黃金高見每盎司5111美元的歷史新高，紐約期金曾觸及5145美元新高

- 白銀曾升逾13%見歷史新高，創2008年以來最大盤中漲幅，但收盤時回吐多數漲幅



阿里巴巴(09988)

- 發布Qwen3 Max Thinking模型，稱性能大幅提升



安踏體育(02020) 體品股：李寧(02331)、361度(01361)

- 安踏體育收購PUMA落地，持股近三成為最大股東，涉資139億元



京東集團(09618)

- 旗下京東產發提交港交所上市申請，擬主板上市



舜宇光學(02382)

- 就分拆車載光學業務主板上市向聯交所遞交申請



三大航空股：中國國航(00753)、南方航空(01055)、東方航空(00670)

- 49條中日航線取消，外交部籲春節避免赴日



天數智芯(09903)

- 據報發布四代架構路線圖，號稱對標英偉達



三桶油：中國石油股份(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 據報OPEC+可能決定3月繼續暫停增產



遊戲股：騰訊控股(00700)、網易(09999)、心動公司(02400)

- 1月批准177款國產遊戲及5款進口遊戲



康耐特光學(02276)

- 擬折讓11%配股抽水近14億元建XR相關產線及研發等



翰森製藥(03692)

- 擬發行46.8億元零息可換股債券，初始換股價溢價近43%



稀土股：中國稀土(00769)、金力永磁(06680)

- 特朗普政府擬投資16億美元入股USA Rare Earth



均勝電子(00699)

- 料去年淨利潤近14億元人民幣，按年升41%



方舟健客(06086)

- 擬折讓近12%配股籌資1.5億元，上日發盈喜股價揚



英矽智能(03696)

- AI平台聯齊魯製藥合作研發心血管與代謝藥物，涉資超9億元



天岳先進(02631)

- 料去年盈轉虧最多2.2億元人民幣，收入料跌最多18%



東陽光藥(06887)、晶泰控股(02228)

- 戰略合作擬共建AI驅動藥物研發平台



哈爾濱電氣(01133)

- 料全年淨利潤近27億元人民幣，按年升57%





【油金報價】



紐約期油上漲0.31%，報每桶60.82美元



布倫特期油下跌0.26%，報每桶64.90美元



黃金現貨上漲0.86%，報每盎司5051.20美元



紐約期金下跌0.73%，報每盎司5085.15美元