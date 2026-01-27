27/01/2026 11:09

《宏觀脈動－吳永強》日圓反彈僅是曇花一現？

《宏觀脈動》近期日圓持續走弱，然而上周五（23日）美元兌日圓觸及159的高位後迅速回落，市傳紐約聯邦儲備銀行進行匯率查詢(Rate Check)，引發市場對於美日可能進行「聯合干預」的猜想，促使日圓沽空盤進行平倉。



市場一直預期當日圓匯價貶至159至162水平，日本央行會隨時出手干預，但若加上美國聯合出手，其威懾力遠超東京單方面的干預。



美國干預日圓雖非首次，但確實較少出現，對上一次已經是日本311大地震後，與G7國家聯手沽日圓以穩定市場。



世上沒有無緣無故的愛，美國今次或再度出手，當然與自身利益有關。日圓貶值加劇了日本國債拋售壓力，考慮到日本投資者持有大量美債，這種壓力會透過資本傳導，間接推高美國債息。對於財政紀律為人詬病兼需要通過發債支撐其財政支出的特朗普政府，維持美債市場穩定與壓低息率，其重要程度甚高。事實上，去年4月特朗普如狼似虎地推出「解放日關稅」，最後正因債息急升，令其在關稅政策上讓步，相信市場仍記憶猶新。另一方面，美元兌日圓走高，為日本的出口業和製造業帶來價格競爭優勢，或多或少抵消了美國對日本關稅政策的效果。



撇除潛在的央行干預行動，回歸基本面進行審視，日圓的貶值趨勢或仍未被扭轉。雖然日本已走在加息的道路上，但目前日本的實質利率依然處於負值區間，這意味著持有日圓的機會成本極高。此外，日本政局的不確定性也是一大變數，隨著2月8日大選臨近，高市政府若能一如預期牢牢緊握眾議院的控制權，施行寬鬆財政政策的預期也會一定程度限制日圓升值動力。



再看美元一側，儘管近期美匯指數受地緣政治等風險影響而走弱，但美國經濟數據仍然穩健和市場對美國減息預期推遲，均令美匯指數較難持續走弱，也讓美元兌日圓未必會持續回落。



總的來說，日圓今次反彈更像是一次技術性調整，而非由熊轉牛。未來的走勢，仍將在央行的「有形之手」、美日調整利率節奏，以及市場對日本經濟基本面看法的博弈中，反覆拉鋸。當然，沽空日圓的投資者礙於央行隨時出手，短期料也會有所收斂，預期日圓短期暫處區間橫行，但呈偏弱走勢。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



