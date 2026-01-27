27/01/2026 08:36

紫金黃金國際(02259)擬280億人幣全購聯合黃金，持非洲3個金礦

《經濟通通訊社27日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)及紫金黃金國際(02259)聯合公布，紫金礦業控股的紫金黃金國際與聯合黃金簽署安排協議，紫金黃金國際擬以每股44加元現金價格，比上周五（23日）收盤價41.75加元溢價約5.39%，收購聯合黃金全部已發行普通股，收購價共計約55億加元（約280億元人民幣）。



紫金黃金國際指，聯合黃金核心資產包括於非洲在產的馬里Sadiola金礦、科特迪瓦金礦綜合體，及將於今年下半年建成投產的埃塞俄比亞Kurmuk金礦，共持有6項採礦權及5項探礦權，根據公開披露信息，截至2024年底，聯合黃金擁有金資源量533噸，平均品位為每噸1.48克，而聯合黃金在2023及2024年分別產金10.7噸和11.1噸；預計去年產金11.7至12.4噸；依託Sadiola項目改擴建及Kurmuk項目建成投產，預計2029年產金將提升至25噸。



紫金黃金國際指，聯合黃金去年9個月純利1700萬美元，收入9億美元。(wh)