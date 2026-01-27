27/01/2026 13:29

【亞洲金融論壇】吉利:商業模式轉向長期價值創造，已對重點潛力市場增加投資

《經濟通通訊社27日專訊》吉利控股副董事長李東輝出席亞洲金融論壇時表示，集團要走向國際需要在全球化和區域化之間尋求平衡，推動商業模式由成本優勢和競爭轉向長期價值創造。



李東輝指出，當前全球化面對分裂挑戰，集團已針對重點潛力市場增加投資，但目前全球多國包括歐洲國家都面對產能過剩的挑戰，簡單地在各國建立產能並非良方。集團會利用旗下國際品牌，例如富豪汽車及極星在歐美市場的營運資產，並與第三方夥伴建立創新合作營運模式，例如與雷諾在韓國及巴西成立合資企業。



*小鵬汽車:拓展國際市場需推動在地化*



小鵬汽車(09868)副董事長兼總裁顧宏地出席同一場合表示，集團已進入超過60個市場，認為拓展國際市場需要推動在地化，包括生產和供應鏈。集團目前已在歐美國家設立研發中心，並在歐洲及東南亞建立廠房，又指正密切關注人工智能在汽車行業的應用，有助加快應用駕駛科技。(bi)