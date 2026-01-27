27/01/2026 13:47

許正宇:逾十家本地及海外銀行參與港金結算公司，短期內召開首次董事會議

《經濟通通訊社27日專訊》香港和上海簽訂合作協議，成立香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算公司），擔任主席的財經事務及庫務局局長許正宇表示，有逾10間本地及海內外銀行參與，短期內會召開董事會。



他接受電台訪問時表示，目前全球黃金市場的定價權主要分散於英國、美國及中國，在亞洲時區，上海已成為金價定價的重要代表，香港作為國際金融中心，可發揮更大角色共同推動發展，本港擁有黃金倉儲設施，可配合上海黃金交易所的未來規劃，借助香港國際化平台多方向深耕，共同推動黃金市場發展，



他又指，雖然港金結算公司由港府全資擁有的公司管理，但董事會多為市場代表，加上在大變局下，政府信用更為重要，確保運作市場化與專業，結算系統完成後，將促進更多場外合約在港交易，帶動金融、保險與合規等專業服務需求。



許正宇稱，為配合黃金市場發展，當局已將商品交易人才納入「人才清單」，相關海外專業人士可透過加分制度申請來港，同時鼓勵企業透過「舊人帶新人」及專業培訓，以支持市場長遠發展。(bi)



