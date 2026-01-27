27,132.42
+366.90
(+1.37%)
27,123
+375
(+1.40%)
低水9
9,247.11
+99.90
(+1.09%)
5,765.67
+39.68
(+0.69%)
2,069.43億
4,139.90
+7.29
(+0.176%)
4,705.69
-1.27
(-0.027%)
14,329.91
+13.27
(+0.093%)
2,655.54
+4.09
(+0.15%)
88,333.8300
-13.2500
(-0.015%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0574
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
