27/01/2026 17:07

【數字銀行】WeLab Bank夥Mastercard推出多幣種扣帳卡

《經濟通通訊社27日專訊》WeLab Bank（匯立銀行）宣布與Mastercard合作，推出多幣種扣帳卡（WeLab Global Wallet扣帳卡）。該卡支援港幣及10種外幣，使用外幣簽帳均享0兌換手續費及豁免外幣交易手續費。



WeLab Global Wallet扣帳卡支援港元、日圓、美元、人民幣、澳元、英鎊、歐羅、新加坡元、加拿大元、瑞士法郎及紐西蘭元。持卡人用該卡作本地或海外消費、訂閱外國串流平台及外幣網上簽賬，均免收1.95%外幣手續費及免外幣兌換手續費，若在外地以港元結算，匯率則受商戶銀行制定的匯率、費用及相關收費約束。



由即日起至2026年2月28日，若持卡人完成合資格WeLab Bank外匯交易後5分鐘內，發現其他銀行提供優於WeLab Bank之匯率，WeLab Bank將為其補回差價。



此外，該卡亦支援全球提款功能，持卡人可於本地JETCO網絡，及海外支援Mastercard網絡（包括Cirrus）的自動櫃員機提取當地現金，系統將直接從相應的貨幣帳戶扣帳。(bi)