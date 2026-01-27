27/01/2026 19:08

《再戰明天》澳洲公布CPI，新東方公布業績

《經濟通通訊社27日專訊》澳洲公布CPI，及新東方公布業績，料為周三（28日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲理事會主席科斯塔對越南進行正式訪問（至29日）。本港時間周三晚6:00pm，歐洲央行執委埃爾德森在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會(ECON)任命聽證會上發言。



數據方面，周三（28日）8:30am（本港時間．下同），澳洲公布第四季消費者物價指數，季率升幅料由1.3%收窄至0.6%；12月消費者物價指數年率升幅料由3.4%擴大至3.6%。



在本港，明日公布業績的公司有:新東方-S(09901)等。(wa)