27,046.03
+280.51
(+1.05%)
27,043
+295
(+1.10%)
低水3
9,224.09
+76.88
(+0.84%)
5,737.89
+11.90
(+0.21%)
1,345.19億
4,134.03
+1.42
(+0.034%)
4,720.86
+13.90
(+0.295%)
14,262.96
-53.68
(-0.375%)
2,676.40
+24.95
(+0.94%)
88,744.1600
+397.0800
(0.449%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0636
