《經濟通通訊社27日專訊》渣打(02888)香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀在論壇上致辭時表示，人民銀行與香港金管局進一步擴大人民幣業務資金安排至2000億元人民幣，為下一階段的互聯互通發展奠定基礎，且信心已經反映在經濟、資本市場和商業活動，同時亦正轉化為實際成果，例如財經事務及庫務局日前與上海黃金交易所簽署合作協議。禤惠儀認為，創新和地緣政治正重塑資本市場，而香港具有全球聯通的優勢。*渣打指香港具全球聯通優勢*另外，港交所(00388)行政總裁陳翊庭參與一個研討會時表示，其在瑞士達沃斯世界經濟論壇聽得最多的是「多元化」，因此認為交易所要保持競爭力，必須為投資者提供更全面的產品和服務。陳翊庭認為，當前港交所的競爭對手不僅是傳統交易所，還包括新興虛擬平台，因此必須同時具備「有深度與廣度」的專業能力。她提到，投資者正增加對中國市場的投資敞口，香港應提供股票以外的產品選擇。陳翊庭表示，交易所未來發展話題總離不開穩定幣、代幣化和24小時交易，但認為營運上，需讓投資者對一切有信心，讓他們能夠更方便參與香港市場，不受交易時間限制。港交所將繼續在技術方面作出投入，以保持領先地位。陳翊庭亦指出，當年推動「惡劣天氣不停市」安排曾遭到質疑，但首次在8號風球下交易，半日成交已高達850億元。港交所亦正推動包括縮短新股結算周期等基建改革，強調推動市場改革的最大挑戰並非技術本身，而是市場各方是否願意同步前行。(rh)