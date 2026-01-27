27/01/2026 11:02

【亞洲金融論壇】陳浩濂:正採取不同措施助發行人捉緊科技發展機遇

《經濟通通訊社27日專訊》財經事務及庫務局副局長陳浩濂在論壇上表示，截至去年底，新資本投資者入境計劃共收到2850份申請，預計可為市場帶來850億元投資。他續稱，要確保香港的監管標準與國際水平接軌，正正是全球投資者對香港及香港體系的信任所在，香港才能發揮「超級增值人」角色，連結東西方，協助發行人及金融機構連接國際市場。他亦指出，要確保監管體系保持透明、確定及可預測，令企業安心在香港發展及投資。



*至去年底新「投資移民」計劃料帶來850億元投資*



陳浩濂提到，人工智能、金融科技、綠色金融，均會改變現況、取代部分傳統產品及服務，但亦會催生新產品及服務，令很多增值服務變得更普及、更包容。



他又表示，香港正採取不同措施，協助發行人抓緊科技發展帶來的機遇，例如政府為發行數碼債券提供資助，而內地是全球第二大經濟體，近數年每年經濟增長約5%，內地市場正在逐步開放。在「一國兩制」下，香港既享有優先准入內地市場，亦有資本自由流動、普通法、簡單稅制等核心競爭力，形容這都是香港作為國際金融中心的基因。(rh)