27,126.95
+361.43
(+1.35%)
27,069
+321
(+1.20%)
低水58
9,244.88
+97.67
(+1.07%)
5,754.72
+28.73
(+0.50%)
2,543.73億
4,139.90
+7.29
(+0.176%)
4,705.69
-1.27
(-0.027%)
14,329.91
+13.27
(+0.093%)
2,655.54
+4.09
(+0.15%)
88,227.5800
-119.5000
(-0.135%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0560
27/01/2026 16:34
資料由Binance提供
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.1170
-0.1030
-0.330%
NZD 紐元/美元
0.5958
-0.0011
-0.189%
EUR 歐元/美元
1.1857
-0.0016
-0.137%
更新：27/01/2026 16:30
