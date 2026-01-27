27/01/2026 15:21

免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 阿里CFO徐宏稱內地投資者持股逾11%

《經濟通通訊社27日專訊》阿里巴巴(09988)集團首席財務官徐宏出席亞洲金融論壇時表示，集團持續進行大量投資，尤其在人工智能及雲端，因此充分利用資本市場融資非常重要。他提到，香港不只幫助企業籌集資金，亦提供與投資者更有效溝通的平台，吸引更多元化資金，以優化集團股權結構。而且，集團充分利用互聯互通機制，現時內地投資者持股比例已超過11%，為集團股份提供流動性支持。*阿里徐宏:香港市場深度對有意出海內地企業具有吸引力*徐宏續稱，香港為開明的市場，可向專業機構提供創新融資工具，他以阿里去年5月發50億美元可轉換債券(CB)為例，他表示透過其金融工具，將當時的CB轉換價提高至當時阿里股價的兩倍，由此可減低發CB對現有股東的攤薄影響。另他提到2024年11月發過達170億元人民幣的離岸人民幣債券。徐宏指出，阿里旗下有兩個「出海」主要業務，分別為Alibaba.com及速賣通(AliExpress)，而出海時需要融資及資金，香港可作為支持的樞紐協助發展，且認為，香港資本市場擁有開放監管及專業金融機構，香港市場深度對有意走出去的內地企業具有吸引力。隆基綠能科技公司創始人兼首席技術官李振國表示，公司用了15年時間將光伏成本降低95%，為全球能源轉型和碳中和形成支撐力量，認為企業出海時要將技術領先放在首位。在對外投資過程中，公司借助香港投資平台「走出去」，包括與海外資金合作，認為香港是很好的「中轉平台」。(rh)