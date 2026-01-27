27/01/2026 10:09

滙豐:香港正迅速崛起成為亞洲主要黃金市場，擔任內地與全球其他地區之間的重要橋樑

《經濟通通訊社27日專訊》滙豐歡迎政府公布支持香港黃金市場發展的措施，進一步鞏固香港作為全球黃金交易樞紐的地位。



滙豐亞太區外匯固收交易部主管兼香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，作為超級聯繫人及領先的國際金融中心，香港受惠於穩健的金融基礎設施、市場的高度開放以及監管政策，正迅速崛起成為亞洲主要黃金市場，擔任內地與全球其他地區之間的重要橋樑。



他提及，雖然黃金一直以來在獲取、託管及轉移等方面存在挑戰，但隨著數碼發展，代幣化現已可將黃金擁有權分割。為進一步鞏固香港作為全球主要黃金市場的地位，通過技術創新和標準化，讓黃金可更容易獲取及轉移，更是打造完善生態系統的關鍵一步。



他指出，滙豐從事黃金市場交易150年，致力利用專才及產品能力，配合香港的黃金市場發展。黃金作為一項不斷發展並有長遠儲存價值的資產，更具備產品創新潛力，配合現今投資者所需。(bn)