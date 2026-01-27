27/01/2026 11:00

【亞洲金融論壇】渣打:香港有望在明年成為全球最大財富管理中心

《經濟通通訊社27日專訊》渣打銀行及券商業務全球總裁兼企業及投資銀行業務大中華及北亞區總裁張曉蕾在亞洲金融論壇表示，與全球各地客戶會面時，都會談論到內地及香港，亦關注人民幣議題，「十五五」規劃明確提到人民幣國際化的重要性，市場高度關注地緣政治緊張局勢、區域衝突、供應鏈重新布局；投資者亦重新思考投資目的地，追求安全、確定、有回報及穩定的匯率框架，融資、投資、基礎設施發展，都令內地及香港成為具吸引力的投資目的地。



她指出，金管局人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億元人民幣，有助人民幣從結算貨幣擴展至融資貨幣，不只有利香港企業，亦有利香港以外地區，令香港成為重要樞紐。本港正有逾300家企業等候上市，顯示投資機會充裕。在香港的家族辦公室已達2700家，估計很快將超過3000家，香港有望在明年成為全球最大財富管理中心。



她預期，今年內地經濟增長5%，明年增長4.6%；香港今明兩年分別增長3.3%及2.5%，兩者增速仍遠好過大多數成熟市場，增強市場信心。(bn)



