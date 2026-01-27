27/01/2026 16:21
【定期存款】工銀亞洲98日港元定存年息高達2.75厘，188日2.5厘
《經濟通通訊社27日專訊》美國本周將會議息，市場普遍預期將維持利率不變，工銀亞洲推出全新資金定期存款推廣，適用於於推廣期內，「理財金戶口」或「工銀財富」之客戶以新資金80萬或以上，於分行辦理可享98日2.75厘，188日2.5厘，如客戶以該筆定期存款同時啟用「智安存」可享有額外0.05厘年利率。
數字銀行富融推「快閃星期一每周定存」活動推廣，一周港元定存高達8.8厘，適用於客戶以合資格新資金即可搶優惠。
另外，匯立3個月港元定存年息2.8厘，適用於「GoSave 2.0」定期存款，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，適用於20萬元定存或以上。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
數字銀行富融推「快閃星期一每周定存」活動推廣，一周港元定存高達8.8厘，適用於客戶以合資格新資金即可搶優惠。
另外，匯立3個月港元定存年息2.8厘，適用於「GoSave 2.0」定期存款，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，適用於20萬元定存或以上。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php