27/01/2026 11:43
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息連跌三日報2.75厘
《經濟通通訊社27日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息連跌三日報2.74571厘，跌3.596基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.84786厘，跌0.851基點。
隔夜息報2.15536厘，升4.369基點；一周拆息升1.553基點，報2.51696厘，兩周則跌6.179基點，報2.51946厘。長息方面，六個月拆息跌1.869基點，報2.91923厘，一年期則升0.339基點，報3.00339厘。
港元匯價今日在7.7983-7.7969之間上落，最新報7.7980。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.15536
|+4.369
|一周
|2.51696
|+1.553
|兩周
|2.51946
|-6.179
|一個月
|2.74571
|-3.596
|兩個月
|2.81833
|-1.768
|三個月
|2.84786
|-0.851
|六個月
|2.91923
|-1.869
|一年
|3.00339
|+0.339
資料來源：香港銀行公會