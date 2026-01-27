直播中 : hot talk 1點鐘 - 金飆銀癲後市仍可部署？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 金飆銀癲後市仍可部署？
27,029.51
+263.99
(+0.99%)
27,025
+277
(+1.04%)
低水5
9,210.43
+63.22
(+0.69%)
5,728.20
+2.21
(+0.04%)
1,528.98億
4,140.73
+8.12
(+0.196%)
4,719.49
+12.53
(+0.266%)
14,303.54
-13.10
(-0.092%)
2,667.76
+16.31
(+0.62%)
88,471.8900
+124.8100
(0.141%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0583
