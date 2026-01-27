27/01/2026 15:16

高盛︰預期美國聯儲局下半年減息兩次，2027年不再減息

《經濟通通訊社27日專訊》高盛首席經濟學家哈哲思(Jan Hatzius)估計，隨著就業持續低迷及通脹逐步下降，美聯儲局將於今年下半年減息兩次，合共50個基點，令聯邦基金利率降至3%至3.25%，他並預期2027年不會再減息。



他表示，仍對上半年減息持開放態度，但過去幾個月勞動市場低迷的風險有所降低，因此將未來12個月內美國經濟衰退的機率從30%下調至20%，並將減息時機推遲。



高盛預期今年全球經濟增長達2.9%，高於市場預期。哈哲思解釋，主因是美國大幅提高關稅的時期已過去，隨著11月中期選舉臨近，關稅稅率料將保持穩定甚至略有下降。此外，一些經濟體將採取減息、減稅及增加支出等措施，有利於經濟增長及支出。



高盛預期美國今年實際GDP增長2.9%。雖然GDP總體超出預期，但勞動力市場指標相當疲軟，就業增長幾乎為零，這主要歸因於過去五年生產力顯著提升，加上即使預期AI對就業影響有限，但隨著AI持續推動生產力增長，該行預期GDP與勞動力脫節的現象將持續。



至於通脹，哈哲思認為，關稅對美國通脹的影響將開始減弱，預期今年核心PCE將回落至2.1%。(kl)