27/01/2026 16:56

▷ 香港證券及期貨專業總會支持政府推動黃金中央結算系統

▷ 政府與上海黃金交易所簽訂合作協議

▷ 黃金納入稅務寬免範圍並擴容機場倉儲 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》香港證券及期貨專業總會會長陳志華表示，總會歡迎財經事務及庫務局與上海黃金交易所簽訂合作協議，共同推動香港黃金中央結算系統的建設。是次改革由政府親自掌舵，標誌著香港黃金市場將從過往依賴傳統行業自律的運作模式，轉型為具高度公信力及現代化治理架構的國際級市場。對於政府將黃金納入基金及家族辦公室的稅務寬免範圍，並大幅擴容機場倉儲，該會認為此舉能為證券及資產管理業帶來新動力。相關措施有助消除以往窒礙機構參與的稅務與物流障礙，使業界可在合規框架下，將貴金屬納入標準資產配置，豐富財富管理產品的多元性，推動業務從單純交易邁向全方位資產管理。他說，該會支持政府構建具備中央對手方(CCP)功能的官方結算平台。受限於歷史因素，他說，本港原有黃金市場的運作模式與現代國際機構投資者的風控合規要求存在落差，局限了市場的深度。政府是次建立由官方主導的監管基礎設施，不僅有效填補了長期缺乏標準化結算系統的缺口，更是破除舊有體制局限的關鍵一步，讓本港能以正規化、制度化的姿態重塑國際資本信心。對於政府將黃金納入基金及家族辦公室的稅務寬免範圍，並大幅擴容機場倉儲，該會認為此舉能為證券及資產管理業帶來新動力。相關措施有助消除以往窒礙機構參與的稅務與物流障礙，使業界可在合規框架下，將貴金屬納入標準資產配置，豐富財富管理產品的多元性，推動業務從單純交易邁向全方位資產管理。該會期待政府全面落實是次公布的黃金市場發展新動向，從擴充實物倉儲、優化稅務安排，到建立與國際接軌的官方結算基建，這些具體措施將為市場注入強大動力。同時，該會期望政府能貫徹其對香港黃金市場發展的整體願景及配套措施，透過完善的頂層設計與政策扶持，引領香港突破傳統框架，升級為集交易、結算、定價及資產配置於一身的現代化國際黃金樞紐。(bn)