27/01/2026 18:55

【亞洲金融論壇】數碼港：逾20間數碼港社群企業參展，夥連連國際推動金融科技發展

《經濟通通訊社27日專訊》數碼港今年再度擔任亞洲金融論壇(AFF)的金融科技合作夥伴，並連續十年參與此金融界年度盛事。論壇於1月26至27日在香港舉行，以「變局中協力 新局中多贏」為主題，吸引來自60多個國家及地區、超過3600名與會人士。



今年共有逾20間數碼港社群企業於「FintechHK初創專區」參展，另外亦有六間企業於「投資項目介紹環節」向全球投資者及商界領袖展示創新方案，全方位展現香港金融科技生態圈的蓬勃活力。



數碼港首席公眾使命官陳思源表示，數碼港連續第十年參與亞洲金融論壇，見證著香港金融科技生態圈由萌芽到茁壯的飛躍發展。隨著人工智能(AI)加速支付及跨境金融領域的變革，數碼港作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，將繼續發揮「超級聯繫人」的角色，連結初創、投資者與國際夥伴，協助社群企業把握機遇，推動創新方案落地，並進一步鞏固香港作為國際數字金融中心的地位。



數碼港致力為「AI經濟」構建穩健的金融基石，今年不僅展示社群企業在的金融科技及AI發展方面的成果，更聯同領航夥伴連連國際(LianLian Global)、社群成員星路科技及 Waffo共同舉辦「建立AI經濟的金融基礎：從複雜收費到財富管理」專題研討會。(bi)