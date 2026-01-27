27/01/2026 13:18

【虛擬資產】機構投資者普遍認為比特幣遭低估，七成指現價未反映真實價值

《環富通基金頻道27日專訊》虛擬貨幣交易所Coinbase調查顯示，70%受訪機構投資者認為比特幣現價遭低估。



Coinbase於《2026年首季加密市場報告》中訪問148名投資者，包括75名機構投資者及73名獨立投資者。結果顯示71%機構投資者及60%散戶堅信比特幣現價低於實際價值，僅25%機構認為現價合理反映價值，僅有4%指估值過高。調查期間比特幣價格主要於8.5萬至9.5萬美元區間波動。



比特幣昨晚11:00pm報87831.91美元，較去年10月創下的126080美元歷史高位累跌逾30%。分析指，去年10月10日市場崩盤引發逾190億美元槓桿倉位爆倉，此後虛擬貨幣市場持續低迷，近期美國總統特朗普重提關稅威脅加劇中東地緣緊張，進一步削弱市場復甦動能。



Coinbase警告，全球多地地緣衝突升溫，若能源市場受干擾恐嚴重打擊投資情緒。與此同時，避險資產受追捧，黃金本周一（26日）創逾5000美元歷史新高，白銀自去年10月以來市值翻倍，惟標普500指數同期僅升3%。



調查中80%機構投資者表明，若加密市場再跌10%將維持、甚至增持倉位。60%受訪機構自去年10月比特幣見頂後持倉量保持穩定或增加，54%認為當前市場處累積階段或熊市，反映對虛擬資產長遠潛力信心未減。(hl)