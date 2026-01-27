27,131.58
+366.06
(+1.37%)
27,126
+378
(+1.41%)
低水6
9,246.95
+99.74
(+1.09%)
5,766.07
+40.08
(+0.70%)
2,069.96億
4,139.90
+7.29
(+0.176%)
4,705.69
-1.27
(-0.027%)
14,329.91
+13.27
(+0.093%)
2,655.54
+4.09
(+0.15%)
88,333.8300
-13.2500
(-0.015%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0574
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
88,333.83
-13.25
-0.015%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,929.1200
-1.2300
-0.042%
A 柚子幣
0.1088
-0.0024
-2.158%
更新：27/01/2026 15:00
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,083.8500
+41.1000
+0.815%
XAG 白銀現貨
109.7510
+3.1385
+2.944%
更新：27/01/2026 15:00
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.22%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.55%
更新：26/01/2026 15:48
