27/01/2026 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》市場雜音紛擾，無阻後市走勢

《宏觀銓局》踏入2026年最初幾個星期，地緣政治再次成為投資者焦點。2026年1月3日美國總統特朗普發動「卡拉卡斯行動」，指示美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜羅。其後於1月16日，他又威脅若歐洲盟友不支持美國接管格陵蘭，將對其徵收關稅施壓。到了1月20日，在馬丁路德金紀念日假期後美國股市重開，標普500指數旋即下跌2%、MSCI歐洲指數下跌0.7%，而俗稱恐慌指數的VIX指數（芝加哥期權交易所波動率指數）則在短短4日間大升20%至20點。儘管新聞消息紛紛擾擾，筆者對今年美國以至全球大部分經濟體的前景仍然保持正面看法。



在財政政策擴張及貨幣政策寬鬆的推動下，投資者普遍預期2026年美國實質GDP將按年增長2.1%，略高於其2.0%的長期平均水平，而且我們預期美國的貿易政策將有利增長。特朗普推出的《大而美》法案有望於稅季刺激消費市道，此外，聯儲局於去年年底已累計減息75點子，減息的滯後效應料將進一步支持經濟活動。



最新勞工報告反映美國的勞動市場依然穩定。12月失業率由前一個月的4.5%降至4.4%；非農就業人數則增加5萬人，略低於11月向下修訂後的5.6萬人。亞特蘭大聯儲的薪資追蹤指標於12月顯示薪資增長明顯放緩，而第四季私人市場平均每月的就業增長僅2.9萬人，但與2025年初的放緩趨勢一致。美國的名義勞動收入於上季則以年化4.3%的速度增長，應足以支撐消費支出保持穩定。於去年下半年，美國經濟似乎已進入一個新平衡點：勞動供應增長放慢，同時勞動需求亦同步放緩，但暫未見進一步惡化的跡象。



雖然目前美國的通脹仍高於目標水平，但筆者觀察到多項前瞻性指標均有回落之勢，例如上周公布的12月核心CPI數據，便顯示通脹正朝2%水平回落。由於美國樓市活動持續疲弱，加上樓價及租金升幅放慢，住屋價格料將進一步降溫。同時，非住屋服務價格亦有放緩跡象，因勞動市場轉趨寬鬆。另一方面，去年美國企業一度將關稅成本轉嫁至消費者，令商品通脹走高，預期在今年1月及2月，相關價格仍有進一步上揚壓力，但關稅的價格轉嫁效應料會於下半年逐步消化。目前市場預期美國聯儲局在今年內會再減息2至3次，首次減息或於年中出現。當然，此預測尚未考慮到現任聯儲局主席鮑威爾於5月任期屆滿後可能被撤換的情況。



美國陸續公布去年第四季業績。截至1月20日，佔標普500指數市值7.4%的公司已率先派發成績表。市場預期去年第四季美企的收入增長達7.3%、每股盈利則增長9.0%。截至目前為止，美企整體盈利較市場預期高出8.2%，業績勝於預期的公司比例達86%，例如大型銀行的業績便普遍勝於預期，顯示美國經濟仍具韌性。若分析員持續上調預測，那麼每股盈利增長或可達12.6%。



筆者的觀點依然未變：儘管目前仍未減持美股資產，但投資者不妨等待美股回調後才再次進場。標普500指數的市盈率已高達23倍。歷史上，美股每年平均出現三次5%的回調，以及一次10%的回調。股票投資者也可考慮配置部分資金於歐洲股市，以分散風險。對於風險胃納較低的投資者而言，一個多元化的投資級別環球債券組合，則有助於駕馭市場波動。《安聯投資大中華基金業務高級產品經理 馬桂銓》



