直播中 : 開市Good Morning - 美國突加徵南韓關稅 關稅戰再掀起？！
27,062.07
+296.55
(+1.11%)
27,054
+306
(+1.14%)
低水8
9,222.78
+75.57
(+0.83%)
5,731.60
+5.61
(+0.10%)
798.77億
4,123.98
-8.63
(-0.209%)
4,713.93
+6.97
(+0.148%)
14,227.17
-89.47
(-0.625%)
2,674.57
+23.12
(+0.87%)
88,622.9300
+275.8500
(0.312%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0636
11
二月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年農曆新年年宵市場
推介度：
11/02/2026 - 17/02/2026
免費
13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
