27/01/2026 09:26
【聚焦人幣】人幣中間價貶15點子止兩連升，報6.9858
《經濟通通訊社27日專訊》日美可能聯合干預日圓的說法繼續助推日圓反彈，另外美國政府可能再度停擺的預期也打壓美元人氣，隔夜美元指數續創逾四個月新低，人民幣面臨的外部環境有所好轉，監管繼續過濾明顯的單邊預期，確保市場平穩。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9858，較上個交易日跌15點子，止兩連升，較市場預期偏弱310點子，上個交易日報6.9843。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9858
|+15.00
|1歐元/人民幣
|8.2755
|+265.00
|100日圓/人民幣
|4.5176
|+350.00
|1港元/人民幣
|0.8959
|-0.20
|1英鎊/人民幣
|9.5261
|+278.00
|1澳元/人民幣
|4.8135
|+129.00
|1紐元/人民幣
|4.1544
|+209.00
|1新加坡/人民幣
|5.4847
|+63.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9646
|+246.00
|1加元/人民幣
|5.0782
|+44.00
|1人民幣/林吉特
|0.5687
|-39.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9767
|+1051.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3005
|-64.00
|1人民幣/韓元
|207.8200
|-53.00