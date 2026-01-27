27/01/2026 09:26

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 6.9858 +15.00 1歐元/人民幣 8.2755 +265.00 100日圓/人民幣 4.5176 +350.00 1港元/人民幣 0.8959 -0.20 1英鎊/人民幣 9.5261 +278.00 1澳元/人民幣 4.8135 +129.00 1紐元/人民幣 4.1544 +209.00 1新加坡/人民幣 5.4847 +63.00 1瑞郎/人民幣 8.9646 +246.00 1加元/人民幣 5.0782 +44.00 1人民幣/林吉特 0.5687 -39.10 1人民幣/俄羅斯盧布 10.9767 +1051.00 1人民幣/南非蘭特 2.3005 -64.00 1人民幣/韓元 207.8200 -53.00

《經濟通通訊社27日專訊》日美可能聯合干預日圓的說法繼續助推日圓反彈，另外美國政府可能再度停擺的預期也打壓美元人氣，隔夜美元指數續創逾四個月新低，人民幣面臨的外部環境有所好轉，監管繼續過濾明顯的單邊預期，確保市場平穩。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9858，較上個交易日跌15點子，止兩連升，較市場預期偏弱310點子，上個交易日報6.9843。