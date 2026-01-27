直播中 : 開市Good Morning - 美國突加徵南韓關稅 關稅戰再掀起？！
直播中 : 開市Good Morning - 美國突加徵南韓關稅 關稅戰再掀起？！
27,055.14
+289.62
(+1.08%)
27,053
+305
(+1.14%)
低水2
9,219.53
+72.32
(+0.79%)
5,729.02
+3.03
(+0.05%)
800.83億
4,123.59
-9.02
(-0.218%)
4,713.74
+6.78
(+0.144%)
14,226.30
-90.34
(-0.631%)
2,674.57
+23.12
(+0.87%)
88,629.5000
+282.4200
(0.320%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0636
恒生指數
27,055.14
+289.62
(+1.08%)
期指
低水2
27,053
+305
(+1.14%)
國企指數
9,219.53
+72.32
(+0.79%)
科技指數
5,729.02
+3.03
(+0.05%)
大市成交
800.83億
股票
662.67億
(82.747%)
窩輪
41.93億
(5.235%)
牛熊證
96.24億
(12.017%)
即時更新：27/01/2026 10:26
可賣空股票總成交
2,287.37億
主板賣空
374.33億
(16.365%)
更新：26/01/2026 16:59
上証指數
成交：5,985.83億
4,123.59
-9.02
(-0.218%)
滬深300
4,713.74
+6.78
(+0.144%)
深証成指
14,226.30
-90.34
(-0.631%)
MSCI中國A50
2,674.57
+23.12
(+0.87%)
比特幣
資料由Binance提供
88,629.5000
+282.4200
(0.320%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0636
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

馬拉松2026|74鄭則士獲周潤發特訓挑戰10K，病魔纏身積...
影視娛樂 娛樂

馬拉松2026|74鄭則士獲周潤發特訓挑戰10K，病魔纏身積...
保暖飲食|5種假暖身食物愈食愈凍，醫生推薦3大禦寒配搭
醫學通識 健康解「迷」

保暖飲食|5種假暖身食物愈食愈凍，醫生推薦3大禦寒配搭
hot talk 1點鐘

港股力守三底 後市點行？
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際09863 零跑汽車09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.6504
更新：27/01/2026 10:25:59
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
23/01/2026 22:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.60
公佈日期
23/01/2026 17:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.70
公佈日期
23/01/2026 16:30
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
88,629.50
+282.42
+0.320%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,936.9900
+6.6400
+0.227%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2760
+0.0040
+1.471%
更新：27/01/2026 10:26
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處