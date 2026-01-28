27/01/2026 10:25

【ＡＩ】宇樹成為2026年春晚合作夥伴，人形機器人企業組團登台

《經濟通通訊社27日專訊》1月26日晚間，宇樹科技宣布成為「中央廣播電視總台2026年春晚機器人合作夥伴」，這是宇樹第三度與春晚結緣。此前，魔法原子、銀河通用已分別宣布成為2026年春晚「智能機器人戰略合作夥伴」與「指定具身大模型機器人」。



據《界面新聞》報道，一位具身智能領域投資人透露，此前機構曾因太貴、難落地等原因拒絕過相關項目，但在2025年春節後，決策層態度出現180度轉彎，不僅認可了投資必要性，甚至反思當時投得不夠多。



另一名具身智能領域投資人則將去年的春晚視為行業的分水嶺，他認為，春晚最重要的意義在於讓更廣大的普通民眾通過屏幕直觀感受到了機器人的存在。這種「被看見」的價值直接轉化為市場應用價值，當大眾認識並認可了這個產品，機器人在其他場景的商業化落地才具備了社會心理基礎。



2025年春晚後，宇樹實現了現象級破圈，高曝光不僅帶來了訂單，更推動宇樹IPO進程。2025年，宇樹人形機器人實際出貨量超5500台，本體量產下線超6500台，此外，其上市工作也在推進進程中。(wn)