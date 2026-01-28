27/01/2026 17:16

【ＡＩ】百度文心App再開啟群聊內測，支持多人多AI助手互動

《經濟通通訊社27日專訊》據內媒報道，百度旗下文心App「多人、多Agent」群聊功能開啟新一輪內測，用戶可將App升級至最新版本後體驗。文心App曾在1月16日啟動群聊功能內測，當時是定向邀請用戶參與。這是內地首個推出群聊功能的AI應用。



據悉，該功能支持在同一群聊中調動多個AI角色，包括「群聊助手」「私人助手」及「健康管家」等垂類智能體，旨在讓群聊更能辦事、更能交付，主打解決問題與交付結果。同時，群聊中的AI助手能理解上下文並根據討論氛圍精準判斷時機，無需用戶提及即可主動介入對話。此外，響應時間實現秒級速度，回答也更「聰明」。



產品負責人表示，文心App的群聊功能並非是在聊天群裏增加一個AI，而是給用戶定制化一套助理班子，以解決需求為主。基於最自然的群聊交互界面，背後卻有一整套Agent在協作推進，讓群聊更有用，為用戶提升效率與決策執行體驗。「我們做的不是社交場景的AI增強，而是協作場景的AI原生重構」。(wn)