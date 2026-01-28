27,826.91
+699.96
(+2.58%)
27,750
-67
(-0.24%)
低水77
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
3,615.23億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
89,394.7300
+144.7400
(0.162%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1210
即時更新：28/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
3,192.33億
主板賣空
598.67億
(18.753%)
更新：28/01/2026 16:59
00981 中芯國際02628 中國人壽09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：27/01/2026 15:46
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,394.73
+144.74
+0.162%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,022.3700
-4.4000
-0.145%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2650
-0.0090
-3.285%
更新：28/01/2026 18:30
