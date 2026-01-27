27/01/2026 16:02

《中國要聞》海南自貿港擬推兩項外匯便利化政策，結匯資金可借款

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯管理局海南省分局今日公布，擬在海南自由貿易港開展資本項目結匯及NRA帳戶退匯兩項便利化政策，並就相關政策公開徵求意見。



《關於在海南自由貿易港開展資本項目結匯及NRA帳戶退匯兩項便利化政策的通知》提出，在海南自由貿易港進一步便利資本項目結匯資金使用，非金融企業資本金、外債項下外匯收入及其結匯所得人民幣資金在遵循真實原則情況下，可用於非關聯企業借款。



同時，在海南自由貿易港優化外匯NRA帳戶退匯資金流程。對於外匯NRA帳戶向境內帳戶支付的資金，如因某些客觀因素導致退回的情況，為避免匯兌損失，結匯銀行可將資金暫存內部帳戶，24小時內（遇節假日順延）仍未解決的再購匯原路退回。



《通知》提出，相關銀行應圍繞試點業務提高配套服務能力和管理水平，建立健全風險防范應對機制，確保試點政策平穩有序開展。(ct)