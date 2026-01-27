27/01/2026 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.03%，貴金屬概念延續強勢

《經濟通通訊社27日專訊》A股三大指數漲跌互現，滬指上午收升0.03%，報4134.03點，深成指跌0.37%，創業板揚0.44%。滬深兩市半日成交額18733億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少3675億元或16.4%。



盤面上，貴金屬板塊延續強勢，中國黃金(滬:600916)三連漲停，湖南黃金(深:002155)二連漲停。金價繼續上漲，地緣政治不確定之際避險需求持續存在，銀價也在紀錄高點附近徘徊。美國總統特朗普周一（26日）表示，他將把進口自南韓的汽車、木材和藥品的關稅提高到25%，同時批評南韓的立法機構未能履行兩國達成的貿易協議。這令地緣政治局勢更不明朗。



另外，半導體板塊走強，上午指數收升逾2%。中國銀河證券指出，AI算力需求不減、存儲芯片周期上行以及先進封裝技術滲透，共同推動半導體設備需求提振，2026年半導體設備市場規模持續增長預期強烈。



下跌方面，鋰電池、鈉電池概念股下挫，天際股份(深:002759)收跌9%。智利媒體報道，比亞迪(01211)(深:002594)智利負責人表示，由於與當地政府未能談攏，公司已放棄在該國投資2.9億美元建設鋰電正極材料工廠的項目計劃。比亞迪A股0.66%。(ry)