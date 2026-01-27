27/01/2026 09:56

《Ａ股焦點》白銀有色升近6%，此前五連漲停，稱白銀收入佔總營收比重較低

《經濟通通訊社27日專訊》白銀有色(滬:601212)公告，公司股價短期漲幅較大，1月20日、1月21日、1月22日、1月23日、1月26日已連續五個交易日公司股票價格大幅上漲，漲幅累計達61.16%，公司基本面未發生重大變化，可能存在市場情緒過熱的情形，交易風險大幅提升，存在股價下跌的風險，請投資者注意投資風險。



公告並指，公司主要業務為銅、鋅、鉛、金、銀等多種有色金屬及貴金屬的採選、冶煉、加工及貿易業務。公司白銀產品的收入佔總營業收入的比重較低。2025年上半年，公司營業收入445.59億元（人民幣．下同），銷售白銀產品收入20.23億元，佔公司營業收入的比重為4.54%。



2025年1-9月，公司實現營業收入726.43億元，利潤總額9.83億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤-2.15億元。經財務部門初步測算，預計2025年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤-45000萬元到-67500萬元，與上年同期相比，將出現虧損。



白銀有色現升5.96%，報12.09元。(wn)