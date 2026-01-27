27/01/2026 10:32

《Ａ股焦點》金價銀價續升，滬深貴金屬板塊上揚，湖南黃金漲停

《經濟通通訊社27日專訊》中東局勢緊張，美國特朗普政府對南韓加徵關稅進一步加劇全球貿易摩擦。現貨黃金作為避險首選，開年就展現出驚人的爆發力，今年已累漲近18%，周一（26日）盤中一度衝上5110.86美元/盎司的創紀錄高位。今日早盤金價再度走高，目前現貨金上漲逾1%，至每盎司5075.76美元；至於現貨銀亦漲逾5%至每盎司109.46美元。



滬深貴金屬板塊跟隨上揚，湖南黃金(深:002155)漲停，曉程科技(深:300139)揚9.5%，招金黃金(深:000506)漲9.2%，白銀有色(滬:601212)升9%，四川黃金(深:001337)、西部黃金(滬:601069)、中金黃金(滬:600489)、湖南白銀(深:002716)等跟漲。



同時，紫金礦業(滬:601899)升近6%，旗下紫金黃金國際(02259)擬收購加拿大聯合黃金，收購對價共計約280億元人民幣。(ry)