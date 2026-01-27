27/01/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌4點子，報6.9576

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9576，較上個交易日4時30分收盤價小跌4點子，全日在6.9558至6.9593之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌55點子，報6.9550。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9858，較上個交易日跌15點子，止兩連升，脫離逾32個月高點，較市場預期偏弱310點子。



市場人士表示，短期客盤仍偏結匯，而監管更在意升值速度和節奏，而非改變方向。



一外資行交易員稱，「客盤結匯需求還是不少，人民幣還是略偏升值，就是幅度比較有限」。另一外資行交易員提到，大行在即期市場不時提供流動性，短期人民幣升幅可能偏小。



馬來亞銀行最新觀點指出，鑑於美國外交政策信譽下降、內部紛爭以及美國政府本周末關門風險的上升，這些都可能加劇美元的下行壓力。(sl)