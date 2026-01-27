直播中 : hot talk 1點鐘 - 金飆銀癲後市仍可部署？
27,031.06
+265.54
(+0.99%)
27,031
+283
(+1.06%)
平水0
9,211.47
+64.26
(+0.70%)
5,728.50
+2.51
(+0.04%)
1,532.46億
4,141.94
+9.33
(+0.226%)
4,720.19
+13.23
(+0.281%)
14,303.01
-13.63
(-0.095%)
2,667.01
+15.56
(+0.59%)
88,514.7600
+167.6800
(0.190%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0583
恒生指數
27,031.06
+265.54
(+0.99%)
期指
平水0
27,031
+283
(+1.06%)
國企指數
9,211.47
+64.26
(+0.70%)
科技指數
5,728.50
+2.51
(+0.04%)
大市成交
1,532.46億
股票
1,322.40億
(86.292%)
窩輪
67.42億
(4.400%)
牛熊證
142.64億
(9.308%)
即時更新：27/01/2026 13:30
可賣空股票總成交
1,092.71億
主板賣空
140.38億
(12.847%)
半日數據，更新：27/01/2026 12:40
上証指數
成交：9,447.16億
4,141.94
+9.33
(+0.226%)
滬深300
4,720.19
+13.23
(+0.281%)
深証成指
14,303.01
-13.63
(-0.095%)
MSCI中國A50
2,667.01
+15.56
(+0.59%)
比特幣
資料由Binance提供
88,514.7600
+167.6800
(0.190%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0583
