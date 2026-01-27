27/01/2026 10:21

《Ａ股焦點》紫金礦業A漲逾4%，擬280億購加拿大聯合黃金含3非洲金礦

《經濟通通訊社27日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)及紫金黃金國際(02259)聯合公布，紫金礦業控股的紫金黃金國際與聯合黃金簽署安排協議，紫金黃金國際擬以每股44加元現金價格，比上周五（23日）收盤價41.75加元溢價約5.39%，收購加拿大Allied Gold Corporatio(聯合黃金)全部已發行普通股，收購價共計約55億加元（約280億元人民幣）。



聯合黃金核心資產包括在產的馬里Sadiola金礦、科特迪瓦金礦綜合體(含Bonikro和Agbaou金礦)，及將於2026年下半年建成投產的埃塞俄比亞Kurmuk金礦。截至2024年底，聯合黃金擁有金資源量533噸，平均品位1.48克/噸。聯合黃金2023、2024年分別產金10.7噸、11.1噸；預計2025年產金11.7-12.4噸。依托Sadiola項目改擴建及Kurmuk項目建成投產，該公司預計2029年產金將提升至25噸。



紫金礦業表示，在當前金價已大幅上漲的背景下，通過進一步找礦勘探、經濟技術重新評價以及技術升級改造等措施，聯合黃金資源儲量有進一步提升空間。



紫金礦業A股今早高開後一度漲逾6%，股價高見42.09元人民幣再創新高；目前漲逾4%，報41.25元人民幣。(sl)