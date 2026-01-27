27/01/2026 10:25

【聚焦數據】中國去年FDI同比降幅收窄至9.5%，連續第三年下滑

《經濟通通訊社27日專訊》中國商務部日前公布，2025年，全國實際使用外資(FDI)金額為7476.9億元（人民幣．下同），同比下降9.5%，降幅較2024年的27.1%大幅收窄，但仍為連續第三年下滑。2024年全年FDI金額為8262.5億元；2023年FDI則為11339.1億元，同比下降8%。



2025年，全國新設立外商投資企業70392家，同比增長19.1%。



從行業看，2025年，製造業實際使用外資1855.1億元，服務業實際使用外資5451.2億元。2024年兩者分別為2212.1億元和5845.6億元。



2025年，高技術產業實際使用外資2417.7億元，高於2024年的962.9億元。其中，電子商務服務業、醫療儀器設備及器械製造業、航空航天器及設備製造業實際使用外資分別增長75%、42.1%、22.9%。



從來源地看，2025年，瑞士、阿聯酋、英國實際對華投資分別增長66.8%、27.3%、15.9%（含通過自由港投資數據）。(sl)