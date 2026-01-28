27/01/2026 11:30

【ＡＩ】國星宇航：已將千問3大模型部署至太空並成功執行推理任務

《經濟通通訊社27日專訊》中國信通院26日舉行「星算．智聯」研討會。據《快科技》報道，國星宇航在會上披露，國星宇航已於去年11月成功將千問3（Qwen3）大模型部署至「星算計劃」01組太空計算中心，隨後千問大模型在太空中成功執行多次端到端推理任務。據介紹，問題從地面上傳至衛星，由大模型完成在軌推理，並將結果數據回傳地面，全流程耗時不到2分鐘。



這是全球首次將通用大模型從地面上注至在軌運行的衛星，實現在軌部署，而這也標誌著AI正式進入太空應用階段。



此外，國星宇航的02組和03組太空計算中心已投產，並計劃在2026年實現軌道部署。根據規劃，星算計劃將在2030年前完成千星規模組網和商用，其中超過95%為推理計算衛星，並完成超大規模訓練計算衛星的在軌驗證；2035年前完成全部組網。(sl)