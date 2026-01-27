27/01/2026 14:03

▷ 12月利潤率1.8%，收入成本利潤均降

▷ 全年生產3478萬台，收入11.18萬億 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社27日專訊》乘聯分會秘書長崔東樹今日在其微信公眾號發文指，2024年汽車行業利潤表現已顯疲軟，銷售利潤率僅4.3%，較歷史正常水平大幅下降；2025年1-12月行業銷售利潤率進一步降至4.1%，仍處於歷史低位，其中12月1.8%的利潤率更是創下近期低點，盈利下行壓力持續凸顯。崔東樹指，2025年1-12月，汽車生產3478萬台，同比增10%；汽車行業收入111796億元（人民幣．下同），同比增7.1%；成本98498億元，增8.1%；利潤4610億元，同比增0.6%；汽車行業利潤率4.1%，相對於下游工業企業利潤率5.9%的平均水平，汽車行業仍偏低。*12月汽車行業利潤率降至1.8%*其中，12月的汽車行業收入11573億元，同比降0.8%；成本10093億元，增0.8%；利潤207億元，同比降57.4%；汽車行業利潤率1.8%，環比11月的4.4%下降明顯，相較2024年12月的4.1%下降較大。崔東樹認為，2025年各地大力度推動「兩新」政策落地實施，有效釋放內需活力，消費品以舊換新政策加力擴圍效果明顯，但汽車行業效益改善明顯落後其他消費品。隨著國家反內捲工作持續推進，有色金屬礦業利潤率29.4%，上游鋼鐵行業利潤大幅改善，汽車行業增加成本改善產業鏈利潤效果不錯。期待車市油電同權推動油電同強，未來汽車行業總體形勢必能持續穩中向好。(sl)