27/01/2026 18:38

中銀德勤報告：黃金產業鏈的治理理念正從風險管理轉向「價值創造」

《經濟通通訊社27日專訊》中銀香港(02388)與德勤中國聯合發布題為《引領亞洲．聯通世界：香港可持續黃金標準體系和治理框架的定位和未來展望》的研究報告，就香港建立可持續黃金標準體系和治理框架發表看法。



該報告指出，黃金產業鏈一直關注碳排放、環境污染、勞工權益等環境、社會和治理(ESG)等多方面的挑戰。過往該行業踐行「負責任黃金」理念，側重於黃金開採及冶煉等環節的ESG風險管理，以確保其來源合法及盡量減少對環境和社區的影響，但隨著全球綠色金融和可持續投資的普及，黃金產業鏈的治理理念正從風險管理轉向「價值創造」、由局部改善延伸至全面可持續發展、由重視短期效益趨向保持長期繁榮。



該報告探討從「負責任黃金」到「可持續黃金」的核心理念，考慮國際標準協同、全產業鏈治理、盡職調查與溯源、鑑證與認證、透明度建設和標準化營運等多個範疇，系統性分析香港構建一套具本地特色並與國際接軌的可持續黃金標準體系和治理框架的必要性及核心要素，並從標準制定、能力建設和行業推廣三個維度提出分層標準制定機制、打造可信第三方認證體系、成立行業聯盟、推出創新金融工具等多項行動建議。(bn)