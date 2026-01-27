27/01/2026 08:37

【關稅戰】特朗普威脅將韓國商品關稅提高至25%，韓國汽車股受挫

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普周一（26日）威脅，要將韓國商品的關稅全面提高至25%，理由是該國國會尚未就雙方去年達成的貿易協定立法。受消息影響，現代汽車在盤前交易中下跌4.4%，起亞跌4.2%，現代摩比斯跌4.3%，現代Glovis跌3.9%。



特朗普在社交平台表示：「由於韓國立法機構還沒有通過我們歷史性的貿易協定，當然這是他們的特權，我在此宣布將對汽車、木材、藥品的韓國關稅以及所有其他對等關 稅從15%提高到25%。」



*韓國總統府召開會議應對*



根據韓國總統辦公室，在特朗普聲稱要將韓國一些商品的關稅提高至25%之後，韓國總統府政策室長金容範周二將主持召開會議，討論應對措施。



此外，目前身在加拿大的產業通商資源部長金正官計劃近期訪問美國，與美國商務部長盧特尼克討論此事。(rc)