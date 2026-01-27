27/01/2026 11:10

【特朗普當政】兩名明州示威者遭ICE射殺激起公憤，特朗普派親信滅火並軟化態度

《經濟通通訊社27日專訊》美國邊境巡邏隊(ICE)武裝人員在三周內，射殺兩明尼蘇達州示威者，引發全國公憤，美國總統特朗普表示將調整驅逐行動。他周一（26日）宣布，要立刻安排邊境事務總管霍曼前往當地緩解緊張局勢。



知情人士透露，在最近的行動中成為爭議人物的ICE指揮官Greg Bovino預計將於周二（27日）離開明尼阿波利斯市。



此外，特朗普還與明州的民主黨高級官員進行溝通。他對州長沃爾茲表示，會考慮對射殺事件展開獨立調查，並減少派駐當地的聯邦特工數量。特朗普還稱，他與明尼阿波利斯市長弗雷的交談「非常好」，並表示霍曼計劃周二與弗雷見面。



*明州緊張局勢危及共和黨中期選舉*



白宮暗示，如果明州和地方執法部門採取更多合作措施協助抓捕非法移民，就可能從當地撤出ICE人員。分析指，這些轉變表明特朗普意識到，他的遣返政策削弱公眾對移民官員的信任，也損害他的政治地位。這些都對共和黨在11月中期選舉中的表現構成風險。(rc)