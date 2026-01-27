27/01/2026 09:30

【大國博弈】施紀賢：不在中美之間選邊，訪華前夕力推中英經貿合作

《經濟通通訊社27日專訊》即將訪華的英國首相施紀賢表示，英國不必在美國和中國之間做出選擇，希望此行將為英國企業帶來重大機遇。



施紀賢周一（26日）受訪時，否認他是在以犧牲英國與最親密盟友關係為代價來強化與中國的聯繫。此次中國之行是英國首相8年來首次訪華。



施紀賢表示：「我經常被要求在國家之間作出選擇，我不會這麼做。我記得在推進英美貿易協議時，所有人都告訴我必須在美國和歐洲之間作出選擇，而我的回答是，我不會作出這種選擇。」



施紀賢堅稱英國可以在不激怒特朗普、也不損害與美國關係的情況下與中國國家主席習近平會面。他稱：「面對中國這個全球第二大經濟體以及其中蘊含的商業機遇，選擇視而不見並不明智。」(rc)