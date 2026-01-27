27/01/2026 11:00

【外圍經濟】澳元升向三年來最高水平，市場將其視為避險貨幣

《經濟通通訊社27日專訊》澳元兌美元匯率2026年至今已上漲近4%，達到約0.69美元，正逼近3年來的最高水平。



根據澳洲聯邦銀行和西太平洋銀行的策略師判斷，澳元兌美元匯率可能在在3月底前攀升至0.70美元，這一水平上一次出現是在2023年初。



澳元走強的一個關鍵支撐是，澳洲國債提供的孳息率高於其他發達經濟體，市場押注下個月澳洲將加息。債券孳息率上升也推動美澳國債利差擴大至2022年以來的最高水平，這有利於澳元匯率走強。



法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes預測，該貨幣將在年中升至0.70美元。「在美元不再被信任，歐元強勢但脆弱、日圓便宜但令人不安的當下，澳元被視為收益更高的避險貨幣。」(rc)