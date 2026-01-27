27/01/2026 11:01

【特朗普當政】挪威主權財富基金要為應對更多美國威脅做好準備

《經濟通通訊社27日專訊》挪威政府任命的諮詢小組表示，挪威規模2.1萬億美元的主權財富基金。必須加緊做好應對日益增長的地緣政治風險的準備。



三人專家小組在周一（26日）發布的報告中表示，更多證據表明，關稅、金融制裁和貿易管制等方法正被用於實現地緣政治目標。



專家小組指出，挪威主權財富基金的規模和知名度進一步放大了這類風險，該基金海外投資的政治風險正在增加，最終可能面臨稅收增加、監管干預甚至被沒收的風險。



報告指出，很難指望「明確誰是，以及誰將一直是朋友」，不應該因為不確定性增加而限制該基金的投資範圍。報告舉例稱，美國的進口關稅正「與其他國家對美國科技公司的徵稅掛勾，也與其他國家對美國吞併格陵蘭的立場掛勾。」(rc)