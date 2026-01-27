27/01/2026 11:03

【外圍經濟】Nike：正調查可能的數據外洩事件，黑客組織據稱已公布1.4TB數據

《經濟通通訊社27日專訊》Nike表示，正調查一宗潛在的數據外洩事件，積極評估情況。勒索軟體組織「世界洩密」在網站上稱，已經公布Nike公司1.4TB的數據。



Nike拒絕就調查的具體細節或是否支付了贖金發表評論。



*Nike裁員775人*



此外，Nike正裁員775人，此舉旨在提升盈利水平，並加快在營運中採用「自動化」技術。



知情人士表示，此次裁員主要影響位於美國田納西州和密西西比州的配送中心崗位，這兩個州設有Nike的大型倉庫。



Nike在聲明中表示，此次裁員主要涉及其在美國的配送業務，目的是「降低營運複雜性、提升靈活性，並打造一個更敏捷、更具韌性、更負責任且更有效率的營運體系。」(rc)