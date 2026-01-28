28/01/2026 17:09
《外圍焦點》加拿大央行及美儲局公布議息結果，歐洲央行執委發表演講
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 道指收跌408.99點，標指、納指收漲
▷ 加拿大央行、美聯儲公布利率決議
▷ 歐洲央行執委埃爾德森、施納貝爾發表演講
▷ 加拿大央行、美聯儲公布利率決議
▷ 歐洲央行執委埃爾德森、施納貝爾發表演講
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行執委埃爾德森在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會(ECON)任命聽證會上發言。9:30pm，德國經濟部長賴歇發布政府2026年經濟預測。10:45pm，加拿大央行宣布利率決議與貨幣政策報告。29日凌晨12:00am，歐洲央行執委施納貝爾發表演講。3:00am，美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決議，隨後發表聲明；3:30am，美聯儲主席鮑威爾召開新聞發布會。
數據方面，明日3:00am，美國公布官方指標利率，料維持於3.75%。
在美國，今日公布業績的公司有：新東方(US.EDU)、IBM國際商業機器(US)(US.IBM)、Meta Platforms(US.META)、微軟(US.MSFT)、美國電話電報(US.T)、特斯拉(US.TSLA)、聯電(US.UMC)等。(wa)