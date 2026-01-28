28/01/2026 07:50

▷ 聯合健康股價跌19.6%，拖累道指表現

▷ 聯儲局將公布議息結果，美匯指數跌至95.94 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社28日專訊》美股周二（27日）走勢分歧。隨著華爾街步入超級業績周，市場憧憬大型科技股業績理想，人工智能投資熱潮持續，帶動標指於盤中破頂，並創下收市新高。惟道指受權重股聯合健康(US.UNH)暴跌拖累，逆市下挫逾400點。投資者正屏息以待聯儲局周三（28日）的議息結果及科技巨企的最新指引。道指收市跌408.99點，或0.83%，報49003.41點；標指盤中一度高見6988.82點，距離7000點心理大關僅一步之遙，標指收市升28.37點，或0.41%，報6978.6點；納指升215.74點，或0.91%，報23817.1點。科技板塊成為周二升市火車頭，市場資金明顯由傳統藍籌流向增長型科技股。投資者正為本周稍後公布的「科技七雄」業績作部署。受績前樂觀情緒帶動，英偉達(US.NVDA)及蘋果(US.AAPL)均升1.1%，微軟(US.MSFT)則升2.2%，支撐大市向上。微軟、Meta(US.META)及特斯拉(US.TSLA)將於周三收市後公布業績，市場高度關注其在AI基建的資本開支及變現能力。蘋果則緊隨其後於周四（29日）派發成績表，投資者聚焦iPhone 17系列的銷售數據及AI功能的最新滲透率。 ​道指表現疲弱，主要受醫療保險巨企聯合健康急瀉19.6%拖累。除了企業業績，宏觀經濟焦點集中在聯儲局今年首次議息會議。局方將於周三公布利率決議。市場普遍預期局方將維持利率不變，但主席鮑威爾在記者會上的言論將成為焦點。*美匯跌至四年低位*美匯指數急挫逾1%，跌破96水平，報95.94，創下近四年低位。美元兌日圓失守153水平，盤中一度低見152附近，日內報152.16，跌幅約1.3%。歐元兌美元表現強勢，一度觸及1.2082，創下自2021年中以來的最高水平，日內報1.2042，升約1.4%。國際金價延續強勢升浪，逼近每盎司5200美元大關。現貨黃金持續造好，一度高見每盎司5182美元以上，日內報5175美元，升約3.3%。紐約期金亦同步上揚，於尾市更突破5200美元心理關口，報5214美元，升約1.7%。紐約期油盤中反彈逾3%，重越每桶62美元關口，報每桶62.48美元；倫敦布蘭特期油報每桶66.64美元，升2.8%。(jf)