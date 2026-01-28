28/01/2026 07:57

中國黃金國際(02099)定下今年度金銀銅產量指引

《經濟通通訊社28日專訊》中國黃金國際(02099)公布，2026年年度產量指引，當中甲瑪礦預計銅產量約為1.4億磅至1.49億磅（約6.35萬噸至6.75萬噸）；金產量約為70732盎司至75554盎司（約2.2噸至2.35噸）；銀產量約為418萬盎司至482萬盎司（約130噸至150噸）。至於長山壕礦，2026年金產量預計約為70732盎司至83592盎司（約2.2噸至2.6噸）。



公司董事長兼首席執行官侯晨光表示，公司於2025年連續兩個季度錄得淨利潤創公司歷史最佳。2026年，公司將穩健推進兩座礦山生產運營，落實甲瑪礦發展規劃，推進長山壕礦深部資源開發和資源綜合利用進程，為股東提供長期穩定回報。



此外，公司預期於2026年3月底公布2025年度業績。(eh)