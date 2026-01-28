28/01/2026 08:42

紫金附屬併購加拿大礦企遭美眾議院中國委員會社媒發文關注

《經濟通通訊社28日專訊》紫金礦業(02899)與旗下紫金國際(02259)昨日宣布以折合約312.60億元重磅全購加拿大一間金礦企業，包括旗下於非洲6項採礦權及5項探礦權資產。美國眾議院中國事務特設委員會在社交媒體上發文，引述有關新聞，並指出紫金正在收購西半球更多資產的控制權，試圖擴大中國的影響力。《彭博》向該委員會查詢但未獲回覆。



昨日紫金礦業及紫金黃金國際聯合公布，紫金礦業控股的紫金黃金國際與聯合黃金簽署安排協議，紫金黃金國際擬以每股44加元現金價格，比上周五（23日）收盤價41.75加元溢價約5.39%，收購聯合黃金全部已發行普通股，收購價共計約55億加元（約312.60億港元）。消息後昨日紫金黃金國際股價大升逾11%，紫金升近3%。(hc)