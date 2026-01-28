28/01/2026 08:24

【外圍經濟】波音第四季扭虧為盈賺82億美元，現金流勝預期

《經濟通通訊社28日專訊》波音(US.BA)公布2025年第四季度業績，受惠於出售數碼航空解決方案業務帶來的巨額一次性收益，以及商用飛機交付量回升，公司季度業績由虧轉盈，經調整自由現金流更遠超市場預期。



波音期內營收達239.48億美元，按年大幅增長57%，優於市場預期的223.2億美元。按一般公認會計原則計算，季度淨利潤達82.2億美元，相比去年同期虧損38.61億美元實現強勢反彈。撇除部分一次性項目後，經調整每股盈利為10.23美元，遠勝去年同期的每股虧損5.46美元。



市場最關注的現金流指標表現強勁，第四季經調整自由現金流錄得3.75億美元，遠高於市場普遍預期的2.719億美元。 ​

訂單方面，波音截至第四季末的總積壓訂單金額增至創紀錄的6820億美元，其中包括超過6100架商用飛機訂單。單計第四季度，商用飛機部門錄得336架淨訂單，顯示航空需求持續復甦。(kk)