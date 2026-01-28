28/01/2026 08:36

【外圍經濟】美國聯合健康37年來首發營收倒退預警，隔夜股價暴瀉19%

《經濟通通訊社28日專訊》總部設於美國明尼蘇達州的聯合健康(US.UNH)，於周二(27日)公布2025財年第四季業績，37年來首度發出營收倒退預警。受消息拖累，該股盤中恐慌性拋售，一度暴瀉19%。



市場恐慌的核心在於管理層對2026年的悲觀展望。公司預計2026年全年營收將僅維持在4390億美元上方，這意味著按年將倒退約2%，遠遜於華爾街分析師的增長預期。



據歷史數據顯示，若預測成真，這將是聯合健康自1989年以來，長達37年首次錄得年度營收負增長。



*第四季增長失速埋下隱患*



雖然該公司每股盈利險守預期，但營收遜色。期內錄得總營收1132.2億美元，按年雖有增長，但仍低於市場普遍預期的1137億至1138億美元。



儘管季度調整後每股盈利報2.11美元，以些微優勢擊敗分析師預期的2.10美元，但這並未能安撫投資者對其增長停滯的擔憂。



回顧2025全財年，公司總收入按年增長約12%至4476億美元，顯示過去一年的業務擴張仍具一定韌性，唯第四季的失速為新一年埋下隱患。（jf）