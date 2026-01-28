28/01/2026 09:30

【特朗普當政】美國眾議院民主黨人要求解僱國土安全部部長，否則啟動彈劾

《經濟通通訊社28日專訊》美國邊境巡邏(ICE)人員本月在明尼蘇達州執法期間，先後開槍打死兩名美國公民，觸發全國示威。眾議院民主黨人周二（27日）要求總統特朗普，解僱國土安全部部長諾姆，否則將啟動彈劾程序。



特朗普在白宮向記者表示，滿意諾姆的工作表現，對方不會辭職。他說：「我認為她的工作做得非常好，邊境絕對安全。」他同時對日前被擊斃的男護士普雷蒂家人表示慰問，但強調對方不應攜帶槍械前往示威。



另外，被派往明州最大城市明尼阿波利斯負責移民執法事務的邊境事務負責人霍曼，分別與明州州長沃爾茲及明尼阿波利斯市市長弗雷會面。



路透社引述消息人士說，霍曼將重新調整策略，並改善與州及地方官員的合作，逐步縮減當地3000名聯邦執法人員的規模，最終撤出。(jf)