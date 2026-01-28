28/01/2026 14:28

【關稅戰】印度與歐盟達成自貿協定，馮德萊恩稱是應對全球挑戰最佳方案

《經濟通通訊社28日專訊》印度與歐盟經過近二十年談判，宣布達成自由貿易協定。到訪新德里的歐盟委員會主席馮德萊恩表示，雙方選擇真正雙贏的夥伴關係，發出合作是應對全球挑戰最佳方案的信息。



歐盟是印度最大貿易夥伴，印歐自貿協定的達成，正值美國對印度和歐盟等經濟體徵收高額關稅之際。



印度總理莫迪形容協議具歷史意義，亦是印度至今規模最大的自貿協定，讓印度農民和小型企業更易進入歐洲市場，亦會促進製造業和服務業的發展，並推動建立創新夥伴關係。



根據協議，印度將會降低或取消近九成七歐盟商品的關稅，幾乎所有印度產品都會獲得進入歐盟的優惠准入，紡織品、皮革、海鮮、手工藝品、珠寶等關稅，將會下調或取消。(rc)